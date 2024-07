Les chats balinais sont très intelligents, dynamiques et joueurs. Ils peuvent exiger qu'on leur consacre beaucoup de temps et s’impliquer totalement dans la vie de leur maître. Ces chats n’aiment pas être ignorés et préfèrent être toujours au centre de l’attention.

Les chats balinais ont une forte personnalité et miaulent généralement bruyamment d’une voix forte. Les balinais sont généralement actifs et joueurs, même à l’âge adulte. Ce sont des chats très énergiques qui sont toujours en mouvement.

