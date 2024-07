L'exotic shorthair a ses petites habitudes et préfère les atmosphères calmes et être manipulé avec douceur. Il aime être brossé et caressé par les enfants, mais il ne participera probablement pas à leurs jeux turbulents.

L'exotic shorthair a une voix douce et musicale, mais communique principalement par ses grands yeux expressifs. Il apprécie la sécurité du sol et s'amuse volontiers avec un jouet, mais aime tout autant se reposer à son endroit préféré.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)