Les korats ont d'extraordinaires sens de l’ouïe, de la vue et de l'odorat. Ce sont des chats gentils, qui se déplacent délicatement et détestent les bruits forts ou discordants.

Ils nouent des liens étroits avec leurs maîtres et adorent être au plus près d'eux et se faire câliner. Les korats sont des chats actifs qui adorent jouer, mais ils sont très doux quand ils jouent avec des enfants. Ce sont des chats calmes et très silencieux. Leur voix est douce et mélodieuse.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)