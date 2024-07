L'ocicat est un chat confiant qui se montre sociable lorsque des invités sont présents à la maison. Il est intelligent et apprend facilement les règles de la maison. Ajoutez-lui une nature sociable et il pourra rapidement obéir à vos demandes.



Les ocicats sont des chats sociables qui n'aiment pas être seuls. Ils conviennent mieux aux foyers occupés et très actifs et seront malheureux s'ils restent seuls pendant de longues périodes.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)