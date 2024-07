Les Pixiebobs sont des chats très intelligents, sociables, actifs et audacieux qui aiment jouer avec les autres animaux. Ils sont curieux et de bonne compagnie. Ils veulent être à vos côtés et vous communiquent leurs besoins par de petits cris, des gazouillis et des grognements occasionnels.



La queue du pixiebob peut être courte ou moyenne, pliée ou nouée, mais toujours flexible. Il faut la manipuler avec précaution.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)