Ragamuffin

Les ragamuffins sont des chats remarquables, que la couleur de leur robe soit unie, tigrée et blanche, écaille de tortue ou vison. Ils vivront heureux avec les grandes familles, les couples, les personnes âgées ou les maîtres célibataires et feront d'excellents et d'affectueux compagnons.



Affectueux et joueurs, ces chats au caractère doux sont gentils avec les enfants et s'entendent bien avec les autres animaux de la maison, ce qui en fait des animaux de compagnie idéaux pour les familles. Leur tempérament calme et affectueux les rend patients en cas de jeux turbulents.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)