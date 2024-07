Tout ce que vous devez savoir sur la race



Le ragdoll a tout du chat parfait. Non seulement il est beau et intelligent, mais il bénéficie aussi d’une nature détendue et affable envers presque tout. Le ragdoll présente également une bonne espérance de vie, en vivant souvent en bonne santé jusqu’à ses 20 ans.

Et pourtant, cette race n’existe pas depuis très longtemps. Créé aux États-Unis dans les années 1960, le ragdoll est une race de chats relativement récente. En peu de temps, cette race de chats est cependant devenue l’une des plus populaires.

Il s’agit de l’une des plus grandes races de chat domestiqué. La femelle peut atteindre jusqu’à 6 kg (13 livres) et le mâle jusqu’à 9 kg (20 livres). Malgré leur taille impressionnante, les ragdolls ne sont pas particulièrement énergiques. De nature assez tranquille, ils s’adaptent généralement bien à la plupart des foyers. Ils sont également connus pour leur attitude tolérante envers les enfants et les autres animaux.

En plus de leur taille réelle, leur pelage pelucheux et leur sous-poil peuvent les faire paraître encore plus gros qu’ils ne le sont. Présentant des motifs très variés, le pelage des ragdolls s’exprime dans diverses couleurs, notamment le chocolat, le lilas, le crème, le brun, le bleu et le roux. Il s’agit cependant d’une race pointée et ils présentent généralement des marques plus foncées sur leurs extrémités.