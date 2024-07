Bleu russe

Les bleus russes sont des chats amicaux et joueurs. Ils s'adaptent facilement à toute situation familiale. Ces chats n’ont aucune difficulté à accepter d’autres animaux dans le foyer et sont patients avec les enfants.



Les bleu Russes sont faciles à manipuler et n'ont pas d'exigences particulières. Toutefois, s'ils sont autorisés à aller dehors, il est préférable de leur offrir un espace clos sécurisé pour éviter qu'ils ne se blessent loin de chez eux.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)