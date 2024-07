Le seychellois est un chat très intelligent, dynamique et joueur. Il est aussi fidèle et affectueux. Cette race de chats reste joueuse et active tout au long de sa vie. Le seychellois n'aime pas être ignoré et doit toujours être le centre de l'attention.

Le seychellois aime le contact avec l'homme et recherche constamment la compagnie humaine. Il s'attache souvent très fortement à une personne.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)