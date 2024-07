À l’aide, mon chat souffre de boules de poils !

Que sont les boules de poils ?

Les boules de poils, également appelées trichobézoards, sont une accumulation de poils dans l’appareil digestif du chat qui sont parfois régurgités.

Causes des boules de poils

Ingestion excessive de poils

Lorsqu’ils sont éveillés, les chats consacrent environ 1/4 de leur temps à lécher leur pelage. Durant cette toilette, un grand nombre de poils sont ingérés et ces derniers passent normalement par le système digestif et sont éliminés avec les selles. Toutefois, lorsqu’un trop grand nombre de poils sont ingérés, ils s’accumulent dans l’estomac avant d’être régurgités. La toilette du pelage est un phénomène normal et elle présente de nombreux avantages. Dans certaines circonstances, comme le stress, l’ennui, la douleur et les démangeaisons, le chat va se lécher de manière excessive, ce qui augmente le risque de formation de boules de poils. Les chats à poils longs souffrent deux fois plus de boules de poils que les chats à poils courts. Une enquête réalisée par Royal Canin auprès de 30 éleveurs révèle également que les chats d’intérieur sont plus sensibles aux boules de poils que les chats d’extérieur. Pendant la mue, le risque d’une ingestion excessive de poils est également plus grand. C’est pourquoi les boules de poils sont plus fréquentes au printemps et en été.

Perturbation de la motilité gastro-intestinale

Lorsque le système digestif n’est pas capable d’évacuer les poils ingérés, ils vont s’accumuler et former des boules de poils. Ce problème peut survenir en cas d’inflammation de l’appareil digestif, d’obésité, de stress, de douleur, ...

Conséquences des boules de poils

Les boules de poils qui sont régurgitées peuvent représenter un problème désagréable tant pour le chat que pour le propriétaire. Cependant, le risque est encore plus grand lorsqu’elles ne sont pas régurgitées et qu’elles s’accumulent dans le système digestif. En effet, les boules de poils peuvent être dangereuses lorsqu’elles sont coincées dans les intestins et qu’elles y provoquent une obstruction. Une enquête réalisée par Royal Canin en 2004 chez des vétérinaires révèle que 52 % des vétérinaires ont déjà été confrontés à une obstruction due à des boules de poils et 43 % des vétérinaires ont dû enlever la boule de poils par une.

Prévention des boules de poils

Un traitement préventif est recommandé lorsque des causes sous-jacentes comme des problèmes gastro-intestinaux sont exclues. Réduction de la quantité de poils ingérés

Brosser votre chat régulièrement peut permettre d’éliminer les poils morts et de réduire ainsi le nombre de poils ingérés. En particulier, pendant la mue (au printemps et en été), il est essentiel de brosser votre chat régulièrement.

Alimentation adaptée

Une alimentation avec une teneur élevée en fibres stimule la motilité gastro-intestinale et favorise la vidange gastrique, permettant d’éliminer les poils plus facilement et de façon naturelle.

LE SAVIEZ-VOUS…

Un chat de 6 kg perd chaque année environ 170 g de poils dont 2/3 se retrouvent dans les selles?

10 % des chats à poils courts en bonne santé régurgitent fréquemment (2 fois/ an) des boules de poils ?

les boules de poils chez les chats à poils longs sont deux fois plus fréquentes ?

les boules de poils peuvent indiquer des problèmes gastro-intestinaux ?

une alimentation adaptée peut aider à réduire la quantité de boules de poils (après avoir exclu une cause sous-jacente !) ?

Références