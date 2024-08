Perte de poils due à un toilettage excessif chez le chat

Le toilettage est l'une des activités essentielles pour votre chat car elle lui permet de se sentir propre et garder une peau saine. Toutefois, quand le toilettage est excessif, une perte de poils et d’autres effets secondaires peuvent être constatés.

Lorsqu'un chat se lèche, il utilise sa langue râpeuse pour débarrasser son pelage et sa peau des parasites, des poils morts, des poussières et autres irritants. Sa langue peut aussi casser ses poils et provoquer une perte de poils. Si votre chat se lèche au même endroit, vous finirez par remarquer une zone de peau à nu ou que les poils sont de moins bonne qualité. Parce que votre chat ingère également plus de poils morts, il peut être sujet à des boules de poils que son système digestif n'est pas capable de digérer et d'éliminer de manière efficace.

Un toilettage excessif peut être symptomatique de troubles de comportement: si votre chat est stressé, il se lèche peut-être pour se calmer. Autre possibilité, il s'ennuie. Si l'environnement n'est pas très stimulant, il se léchera plus que nécessaire. Si vous remarquez que votre chat se toilette de manière excessive, il est important de consulter un vétérinaire qui sera en mesure de vous aider à identifier les causes de ce changement de comportement.

Perte de poils liée à l'alimentation du chat

Si l'alimentation de votre chat ne lui apporte pas tous les nutriments dont il a besoin pour garder une peau et un pelage en bonne santé, il peut commencer à perdre ses poils et sa fourrure peut devenir terne.

La peau et les poils du chat ont besoin d'une quantité importante de protéines pour fonctionner et se développer efficacement. Environ 30 % de son apport quotidien en protéines sont utilisés pour renouveler sa peau. Si son aliment manque de protéines de haute qualité ou s'il contient des protéines peu digestibles, ses poils peuvent devenir plus fins, voire tomber.

Les vitamines A et E sont également essentielles pour garder une belle fourrure et éviter la perte de poils, car elles régulent la croissance cellulaire et agissent comme des antioxydants naturels. Une carence en vitamines A et E peut entraîner des problèmes de production du composant principal du poil, la kératine.

En général, la perte de poils peut facilement être corrigée chez le chat en associant traitement médical, modifications environnementales et nutrition adaptée. Consultez votre vétérinaire, il saura identifier la cause de la perte de poils et trouver la meilleure solution possible.