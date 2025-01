Une diarrhée de couleur verte (selles vertes) chez les chatons peut également avoir plusieurs causes, telles que les MICI (maladies chroniques inflammatoires de l’intestin), une obstruction du tractus gastro-intestinal ou un parasite. Certaines infections bactériennes, comme celles à clostridium ou à Campylobacter, peuvent également donner une couleur verdâtre aux selles de votre chaton. Dans le cas de telles infections, votre chaton peut également commencer à vomir et devenir apathique. Prenez ces signes au sérieux et consultez votre vétérinaire !Une diarrhée de couleur verte (selles vertes) chez les chatons peut également avoir plusieurs causes, telles que les MICI (maladies chroniques inflammatoires de l’intestin), une obstruction du tractus gastro-intestinal ou un parasite. Certaines infections bactériennes, comme celles à clostridium ou à Campylobacter, peuvent également donner une couleur verdâtre aux selles de votre chaton. Dans le cas de telles infections, votre chaton peut également commencer à vomir et devenir apathique. Prenez ces signes au sérieux et consultez votre vétérinaire ! Votre chaton peut également avoir mangé beaucoup d’herbe ou un autre végétal.