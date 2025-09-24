La puce électronique pour les chats est obligatoire en Belgique : pourquoi est-ce important ?
Si votre chat disparaît, vous souhaitez bien sûr le retrouver le plus vite possible. L’obligation de pucer les chats en Belgique aide à cela. Dans cet article, découvrez ce qu’est exactement le puçage et comment cela peut vous aider à retrouver votre chat perdu. Vous lirez également ce que vous pouvez faire si votre chat s’est égaré.
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Pucer les chats en Belgique : qu’est-ce que cela signifie ?
Depuis 2017, les chats en Belgique doivent être identifiés (pucés) et enregistrés. Cela est particulièrement obligatoire lorsque le chat est vendu ou donné. La personne qui donne ou vend le chat en est responsable, même si le chat est donné gratuitement.
Le chat doit être pucé et enregistré dans la base de données centrale CatID avant l’âge de 12 semaines. Plus d’informations sur l’obligation de pucer les chats en Belgique sont disponibles sur le site du gouvernement wallon.Cette législation signifie également que vous ne pouvez pas acquérir ou adopter un chat qui n’est pas pucé et enregistré.
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Qu’est-ce que la pose d’une puce et l’enregistrement des chats exactement ?
Une puce est aussi appelée microchip ou transpondeur. Il s’agit d’un petit tube en microverre, de la taille d’un grain de riz. À l’intérieur se trouve un petit dispositif électronique contenant le numéro unique de la puce du chat.
La pose de la puce chez les chats est effectuée par un vétérinaire, à l’aide d’une injection. Il ou elle place la puce sous la peau, généralement sur le côté gauche du cou.
Le vétérinaire enregistre le numéro de la puce dans la base de données centrale CatID, avec les caractéristiques de l’animal : race, date de naissance, sexe, ainsi que les informations du responsable : nom, numéro de registre national, adresse, numéro de téléphone et éventuellement adresse e-mail.
Le numéro de la puce ne peut être lu qu’avec un appareil spécial. Les vétérinaires et les organisations de protection animale en disposent. Si votre chat perdu et pucé est amené chez eux, le numéro de la puce sera lu et recherché dans CatID. Ils pourront ainsi savoir à qui appartient le chat et vous contacter.
Il est donc important que les données d’enregistrement dans CatID soient correctes. Elles doivent être mises à jour en cas de déménagement ou si le chat change de propriétaire.
En plus de la puce, un collier avec vos coordonnées peut être une bonne idée
Un collier de couleur vive est facilement visible et indique que le chat appartient à quelqu’un. Avec vos coordonnées sur ou attachées au collier, il est facile de vous contacter en tant que propriétaire.
Sans collier, les gens peuvent penser que votre chat est un chat errant. Un chat d’intérieur qui s’est échappé dehors peut être très apeuré, ce qui peut donner l’impression qu’il s’agit d’un chat errant.
Quel collier est le plus sûr pour votre chat ?
Un collier peut être dangereux si votre chat reste accroché quelque part. Un collier qui se casse lorsque votre chat se retrouve coincé est donc le plus sûr. Votre chat sera alors libéré, mais il aura perdu son collier. C’est une bonne raison de faire aussi pucer votre chat.
Certains chats n’aiment pas porter de collier ou en sont gênés. Mais la plupart des chats s’y habituent en quelques jours.
Si votre chat n’aime pas qu’une capsule ou une plaque d’adresse soit attachée à son collier, vous pouvez aussi écrire votre numéro de téléphone sur le collier. Le collier de votre chat doit être suffisamment serré sans être trop serré. Si vous pouvez glisser un doigt entre le collier et le cou de votre chat, c’est la bonne taille.
Votre chat aime partir à l’aventure dehors ? Prévoyez alors un collier de rechange au cas où il perdrait le sien.
Quelles informations sur ou attachées au collier ?
Il est préférable d’inscrire autant d’informations que possible dans la capsule d’adresse ou sur la plaque. Par exemple, le nom du chat, votre nom et votre numéro de téléphone. Et si nécessaire, des informations médicales importantes.
Vous avez un chat qui reste uniquement à l’intérieur ? Il est alors utile d’indiquer aussi sur le collier : « Je ne dois pas sortir » ou « Je dois rester à l’intérieur ». Si quelqu’un voit votre chat dehors, cette personne saura immédiatement que ce n’est pas normal et pourra vous contacter tout de suite.
S’il y a peu de place pour les coordonnées, votre numéro de téléphone est plus importants que le nom de votre chat. Vous n’êtes pas toujours joignable ou votre chat a des problèmes médicaux ? Vous pouvez alors envisager d’ajouter aussi le numéro de téléphone de votre vétérinaire.
Les chats d’intérieur ont-ils besoin d’être identifiés ?
Oui. Une grande partie des chats perdus sont des chats d’intérieur. Ils peuvent s’échapper si une porte ou une fenêtre est ouverte par accident. Un chat d’intérieur peut aussi, tout comme un chat d’extérieur, se perdre en cas d’urgence, comme un incendie ou une catastrophe naturelle. Enfin, les chats peuvent également s’échapper d’un harnais.
Une puce électronique et un collier avec vos coordonnées augmentent les chances de retrouver votre chat.
Que faire si votre chat est perdu ?
La plupart des chats restent près de leur domicile
Cherchez donc d’abord dans votre quartier. La plupart des chats perdus sont retrouvés près de l’endroit où ils se sont échappés. Pour les chats d’extérieur, cela peut aussi être plus loin de chez eux.
Informez les endroits importants que votre chat est perdu
Informez les cliniques vétérinaires et les refuges pour animaux de la région que votre chat est perdu. Il existe également plusieurs sites internet où vous pouvez signaler un animal de compagnie perdu. Les pages sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion dans votre quartier peuvent aussi aider. Publiez une ou plusieurs photos et autant d’informations que possible sur votre chat. Pensez, par exemple, aux caractéristiques physiques permettant d’identifier votre chat. N’oubliez pas non plus les informations médicales importantes, comme une maladie pour laquelle votre chat reçoit des médicaments.
N’abandonnez pas
Continuez à chercher dans votre environnement, car c’est là que vous avez le plus de chances de retrouver votre chat. Cela peut prendre du temps.
Que faire si vous trouvez un chat perdu ?
Si vous trouvez un chat errant ou perdu, contactez une clinique vétérinaire à proximité. Vous pouvez également consulter des sites internet et des réseaux sociaux consacrés aux animaux de compagnie perdus. Il se peut qu’un propriétaire inquiet ait signalé la perte du chat. Ou publiez vous-même un message sur des pages locales. De cette façon, cela fonctionne dans les deux sens !
Affichez la photo de votre chat et vos coordonnées
Les affiches peuvent également aider à retrouver un chat perdu. Distribuez des affiches avec une photo claire, des informations importantes sur votre chat et vos coordonnées dans votre quartier. Plus vous le faites tôt, mieux c’est.
Assurez-vous d’avoir les bonnes coordonnées
Sans les bonnes coordonnées, il est beaucoup plus difficile de découvrir qui est le propriétaire d’un chat. Vous déménagez ? Ou votre numéro de téléphone change ? N’oubliez pas de mettre à jour les coordonnées associées à la puce. Si votre chat porte un collier avec vos coordonnées, pensez aussi à les modifier.
Que vous ayez un chat d’intérieur ou d’extérieur, dans les deux cas, votre chat peut se perdre. Les personnes qui retrouvent votre chat doivent pouvoir vous identifier facilement comme propriétaire. L’obligation de pucer et d’enregistrer votre chat, ainsi que toutes les autres mesures que vous pouvez prendre si votre chat est perdu, peuvent aider à ramener votre compagnon auprès de vous.
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