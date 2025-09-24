La puce électronique pour les chats est obligatoire en Belgique : pourquoi est-ce important ?

Depuis 2017, les chats en Belgique doivent être identifiés (pucés) et enregistrés. Cela est particulièrement obligatoire lorsque le chat est vendu ou donné. La personne qui donne ou vend le chat en est responsable, même si le chat est donné gratuitement.

Le chat doit être pucé et enregistré dans la base de données centrale CatID avant l’âge de 12 semaines. Plus d’informations sur l’obligation de pucer les chats en Belgique sont disponibles sur le site du gouvernement wallon.

Cette législation signifie également que vous ne pouvez pas acquérir ou adopter un chat qui n’est pas pucé et enregistré.

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