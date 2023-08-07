ROYAL CANIN® AGEING 11+ mousse ultra tendre est une alimentation humide pour chats de plus de 11 ans. Conçue et testée pour les chats seniors, ROYAL CANIN® AGEING 11+ mousse ultra tendre présente une texture facile à manger pour offrir à votre chat une expérience agréable lors de ses repas. Cette formule, dotée du HealthyAge7™ Complex, offre une combinaison nutritionnelle précise qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats seniors, en se concentrant sur 7 aspects clés : · Appétit et Poids : très appétissante et riche en énergie pour répondre aux préférences des chats et aider à maintenir un poids idéal. · Digestion : contient des fibres prébiotiques et des protéines hautement digestibles pour soutenir la santé du système digestif. · Mobilité : contient de l’EPA, du DHA et de la chondroïtine pour soutenir la santé des articulations et la mobilité. · Peau et Pelage : l’acide linoléique et le zinc aident à maintenir la santé de la peau et du pelage. · Reins : contient des protéines de haute qualité et une teneur adaptée en phosphore pour soutenir la santé rénale. · Soutien cérébral et visuel : contient du tryptophane, de l’EPA et du DHA, de la taurine et de la vitamine A pour soutenir la fonction cérébrale et la vision. · Immunité : contient des vitamines C et E, de la taurine, du bêta-carotène et du lycopène pour aider à soutenir le système immunitaire. ROYAL CANIN® AGEING 11+ est disponible dans différentes textures, notamment sous forme de bouchées en gelée, de bouchées en sauce et de croquettes.