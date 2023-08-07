DÉTAILS DU PRODUIT
ROYAL CANIN® AGEING 11+ mousse ultra tendre est une alimentation humide pour chats de plus de 11 ans. Conçue et testée pour les chats seniors, ROYAL CANIN® AGEING 11+ mousse ultra tendre présente une texture facile à manger pour offrir à votre chat une expérience agréable lors de ses repas. Cette formule, dotée du HealthyAge7™ Complex, offre une combinaison nutritionnelle précise qui aide à maintenir la santé et la vitalité chez les chats seniors, en se concentrant sur 7 aspects clés : · Appétit et Poids : très appétissante et riche en énergie pour répondre aux préférences des chats et aider à maintenir un poids idéal. · Digestion : contient des fibres prébiotiques et des protéines hautement digestibles pour soutenir la santé du système digestif. · Mobilité : contient de l’EPA, du DHA et de la chondroïtine pour soutenir la santé des articulations et la mobilité. · Peau et Pelage : l’acide linoléique et le zinc aident à maintenir la santé de la peau et du pelage. · Reins : contient des protéines de haute qualité et une teneur adaptée en phosphore pour soutenir la santé rénale. · Soutien cérébral et visuel : contient du tryptophane, de l’EPA et du DHA, de la taurine et de la vitamine A pour soutenir la fonction cérébrale et la vision. · Immunité : contient des vitamines C et E, de la taurine, du bêta-carotène et du lycopène pour aider à soutenir le système immunitaire. ROYAL CANIN® AGEING 11+ est disponible dans différentes textures, notamment sous forme de bouchées en gelée, de bouchées en sauce et de croquettes.
BÉNÉFICES
HealthyAge7™ FOP
HealthyAge7™ Complex 1. KIDNEYS 2. SKIN & COAT 3. MOBILITY 4. APPETITE & WEIGHT 5. DIGESTION 6. BRAIN & VISION 7. IMMUNITY
HealthyAge7™ BOP
Precise nutritional formula with our HealthyAge7™ Complex to help maintain 7 dimensions of optimal health and vitality in cats over the age of 11: -Kidneys: high-quality proteins & adapted phosphorus level -Skin & Coat: linoleic acid & zinc -Mobility: EPA+DHA & chondroitin -Appetite & Weight: highly palatable and rich in energy -Digestion: prebiotic fibres and highly digestible proteins -Brain & Vision: tryptophan, EPA+DHA, taurine, vitamin A -Immunity: vitamins C&E, taurine, beta-carotene, lycopene
Easy-to-eat texture designed for and tested on senior cats FOP
EASY-TO-EAT TEXTURE
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
POIDS IDÉAL DU CHAT (kg) POIDS IDÉAL LÉGÈREMENT EN SURPOIDS
2 125 g (1 +1/2 boîtes) 100 g (1 + 1/4 boîtes)
3 165 g (2 boîtes) 135 g (1 + 1/2 boîtes)
4 205 g (2 + 1/2 boîtes) 165 g (2 boîtes)
5 240 g (2 + 3/4 boîtes) 190 g (2 + 1/4 boîtes)
6 275 g (3 + 1/4 boîtes) 220 g (2 + 1/2 boîtes)
ALIMENTATION MIXTE Avec ROYAL CANIN® Ageing 11+
POIDS IDÉAL DU CHAT (kg) BOÎTE POIDS IDÉAL LÉGÈREMENT EN SURPOIDS
2 1/2 21 g (2/8 gobelet) 14 g (1/8 gobelet)
3 1 21 g (1/8 gobelet) 12 g (1/8 gobelet)
4 1 30 g (2/8 gobelet) 20 g (1/8 gobelet)
5 1 39 g (3/8 gobelet) 27 g (2/8 gobelet)
6 1 47 g (3/8 gobelet) 34 g (2/8 gobelet)