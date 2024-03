Ageing Jelly (émincés en gelée)

DÉTAILS DU PRODUIT

Pour vous assurer que votre chat âgé de 12 ans ou plus reçoit les nutriments spécifiques indispensables à sa bonne santé, il a besoin d’une alimentation qu'il absorbe facilement et qui répond à ses préférences instinctives. Voilà pourquoi ROYAL CANIN® Ageing 12+ Jelly (émincés en gelée) renferme une quantité optimale de nutriments qui répond aux préférences instinctives de votre chat âgé. ROYAL CANIN® Ageing 12+ Jelly pour les chats seniors contient des nutriments favorisant la bonne santé des articulations, notamment des acides gras oméga-3, EPA et DHA. Pour contribuer au bon fonctionnement des reins, ROYAL CANIN® Ageing 12+ Jelly contient une teneur adaptée en phosphore. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Ageing 12+ est également disponible dans une sauce savoureuse ou sous forme d’alimentation sèche composée de délicieuses croquettes croustillantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

