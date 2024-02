DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet et équilibré pour chats adultes de plus de 1 an très difficiles - Réceptifs aux arômesCertains chats peuvent avoir un appétit plus difficile que d’autres et être davantage attirés par un profil aromatique à base de poisson. Si c’est le cas de votre chat, il est important de choisir un aliment qui réponde non seulement à ses préférences naturelles, mais qui contient également des nutriments qui favorisent sa santé. ROYAL CANIN® Aroma Exigent est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat adulte, pour favoriser une santé optimale et pour stimuler ses préférences naturelles grâce à son profil aromatique spécifique. L’apport énergétique de la formule ROYAL CANIN® Aroma Exigent a été adapté pour aider votre chat à l’appétit difficile à conserver son poids idéal. Il contient également des nutriments soigneusement sélectionnés contribuant à renforcer la santé du système urinaire de votre chat adulte. ROYAL CANIN® a développé 3 formules différentes pour satisfaire même les chats les plus exigeants ! Ces produits font tous partie de notre gamme Feline Preference, qui comprend également les formules ROYAL CANIN® Savour Exigent et ROYAL CANIN® Protein Exigent.

Voir plus