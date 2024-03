British Shorthair Adult aliment humides

DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chats - Spécial chats adultes British Shorthair - À partir de 12 mois (émincés en sauce).ROYAL CANIN® Oral Care est une formule nutritionnelle précisément dosée qui aide à renforcer la santé buccale de votre chat en réduisant la formation de la plaque dentaire. Elle contient également une teneur élevée en protéines pour soutenir et renforcer les muscles, les os et les dents de votre chat. Si vous recherchez une alimentation bénéfique pour les dents et la bouche de votre chat, il est important de savoir que ROYAL CANIN® Oral Care agit de deux manières : Mécanique et Chimique. ROYAL CANIN® Oral Care est spécialement conçu pour une action ciblée : la taille, la texture et la forme des croquettes incitent les chats à mâcher soigneusement. Cette action mécanique produit un effet de brossage des dents au quotidien qui contribue à réduire la formation de la plaque dentaire. Cette formule contient également un « agent dentaire actif » (des chélateurs du calcium) dont l’action chimique emprisonne le calcium salivaire pour aider à limiter la minéralisation de la plaque dentaire. Il a été prouvé cliniquement que ROYAL CANIN® Oral Care donne des résultats après seulement 28 jours d’utilisation continue, réduisant jusqu’à 59% la formation de tartre.

