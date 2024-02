DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Dental Care est une alimentation complète et équilibrée, spécialement conçue pour soutenir la santé et l'hygiène buccodentaire de votre chat. La formule sèche de l’alimentation ROYAL CANIN® Dental Care est enrichie d'un agent dentaire actif (des chélateurs de calcium) qui se lie au calcium présent dans la salive de votre chat pour aider à réduire la formation et l'accumulation de tartre. Cette alimentation se compose d’une croquette dotée d’une texture spécifique qui aide à nettoyer les dents de votre chat. À chaque repas, cet effet de brossage aide à limiter l'accumulation de plaque dentaire et de tartre. ROYAL CANIN® Dental Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré qu’en 28 jours, cette alimentation réduit jusqu’à 59 % la formation de tartre sur les dents des chats participants. *Étude interne Royal Canin

Voir plus