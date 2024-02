DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Digestive Care est une alimentation complète et équilibrée, spécialement conçue pour aider à soutenir une digestion saine. La formule contient des protéines hautement digestibles (L.I.P.) et un mélange de prébiotiques et de fibres (dont le psyllium) pour contribuer à la bonne qualité des selles. ROYAL CANIN® Digestive Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré que cette alimentation se révèle efficace après 10 jours et permet aux chats participants d’obtenir une amélioration de la qualité des selles de plus de 95 %. ROYAL CANIN® Digestive Care est également disponible en version humide sous forme de morceaux en sauce. Un mélange d’alimentation humide et d’alimentation sèche offre aux chats la variété dont ils raffolent. *Étude interne Royal Canin

Voir plus