DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Digestive Care Gravy (émincés en sauce) est une alimentation complète et équilibrée, spécialement conçue pour soutenir une bonne digestion. Grâce à un équilibre précis de nutriments, cette formule contribue également à une bonne qualité des selles. ROYAL CANIN® Digestive Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré que le programme nutritionnel Digestive Care permet aux chats participants d’obtenir une amélioration de la qualité des selles de plus de 95 % en 10 jours (en combinant les formules sèche et humide). ROYAL CANIN® Digestive Care est également disponible sous forme d’alimentation sèche (croquettes). Un mélange d’alimentation humide et d’alimentation sèche offre aux chats la variété dont ils raffolent. *Étude interne Royal Canin

