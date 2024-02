DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Hair & Skin Care est une alimentation complète et équilibrée spécialement conçue pour aider à maintenir la santé de la peau et du pelage de votre chat. Cette formule renferme des acides gras oméga-3 et oméga-6 - dont le GLA, l'EPA et le DHA - pour aider à nourrir de l’intérieur la peau et le pelage de votre chat. Les vitamines contenues dans cette formule agissent en synergie pour aider à soutenir la fonction barrière de la peau de votre chat, qui le protège contre les agressions extérieures. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré qu’en donnant cette alimentation, plus de 90 % des propriétaires constatent une amélioration de la qualité de la peau et du pelage de leur chat après 3 semaines. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care est également disponible en 2 textures humides : en sauce et en gelée. Un mélange d’alimentation humide et d’alimentation sèche offre aux chats la variété dont ils raffolent. *Étude interne Royal Canin

