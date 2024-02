DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Hair & Skin Care Gravy (émincés en sauce) est une alimentation complète et équilibrée spécialement conçue pour soutenir la santé de la peau et du pelage de votre chat. Cette formule renferme des acides gras oméga-3 - dont l'EPA et le DHA - et des acides gras oméga-6 pour aider à nourrir la peau et le pelage de votre chat. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré qu’après 3 semaines, plus de 90 % des propriétaires constatent une amélioration de la qualité de la peau et du pelage grâce au programme nutritionnel Hair & Skin Care (en combinant les formules sèche et humide). ROYAL CANIN® Hair & Skin Care est également disponible sous forme de gelée ou de croquettes. Un mélange d’alimentation humide et d’alimentation sèche offre aux chats la variété dont ils raffolent. *Étude interne Royal Canin

