DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Hairball Care est une alimentation complète et équilibrée, spécialement conçue pour aider à réduire la formation de boules de poils. ROYAL CANIN® Hairball Care aide à stimuler le transit intestinal grâce à un mélange spécifique de fibres alimentaires (dont le psyllium). Les poils ingérés par votre chat sont plus facilement excrétés par les selles et forment moins de boules de poils, que le chat régurgite. ROYAL CANIN® Hairball Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré que cette alimentation réduit la formation de boules de poils chez les chats participants en 14 jours. ROYAL CANIN® Hairball Care est également disponible en 2 textures humides différentes : en sauce et en gelée. Un mélange d’alimentation humide et d’alimentation sèche offre aux chats la variété dont ils raffolent. *Étude interne Royal Canin

