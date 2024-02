DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet et équilibré pour chats d’intérieur adultes (de 1 à 7 ans) ayant tendance à trop manger.Si votre chat d'intérieur a tendance à trop manger, il est important que son régime alimentaire comporte des nutriments qui l'aident à contrôler son apport alimentaire. ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat d'intérieur. Parce que les chats d'intérieur comme le vôtre ont tendance à avoir un mode de vie plus sédentaire que les chats d'extérieur, ils peuvent être plus enclins à trop manger. ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control aide les chats d'intérieur à réguler leur appétit de façon naturelle, grâce à une teneur équilibrée en protéines et en fibres. En régulant l'appétit de votre chat, ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control contribue également au maintien de son poids idéal, ce qui favorise la santé des articulations et des os. Grâce à sa teneur en protéines hautement digestibles, ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control permet de réduire la quantité des selles de votre chat ainsi que leur odeur ? une bonne nouvelle pour vous et votre chat ! Incluant de plus des fibres spécifiques, dont le psyllium, ROYAL CANIN® Indoor Appetite Control contribue également à stimuler naturellement le transit intestinal, ce qui entraîne une diminution considérable de la formation de boules de poils.

Voir plus