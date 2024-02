Indoor Sterilised Jelly (émincés en gelée)

DÉTAILS DU PRODUIT

eau et présente une teneur équilibrée en minéraux ; par conséquent, ROYAL CANIN® Indoor Sterilised Jelly aide à maintenir la bonne santé des voies urinaires. ROYAL CANIN® Indoor Sterilised Jelly présente un profil nutritionnel spécifique avec un ratio adapté de protéines, de graisses et de glucides. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Indoor est également disponible sous forme d’alimentation humide dans une sauce savoureuse et sous forme de croquettes croustillantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité d’aliments humides et secs adéquate pour un bénéfice optimal.

