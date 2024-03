InstinInstinctive 7+ In Gravy (morceaux En Sauce)ctive 7+ Gravy

DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chats de plus de 7 ans (émincé en sauce). ROYAL CANIN® Instinctive 7+ en sauce est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat adulte et convient aux chats de plus de 7 ans. À mesure que votre chat vieillit, son niveau d’activité diminue naturellement. ROYAL CANIN® Instinctive 7+ en Sauce contient un complexe exclusif d’antioxydants qui aident à renforcer la vitalité de votre chat. Les préférences alimentaires de votre chat peuvent également changer avec le temps, et certains aliments qui lui plaisaient autrefois ne le satisfont peut-être plus. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Instinctive 7+ en sauce est spécialement formulé pour correspondre au profil macro nutritionnel optimal que les chats adultes tels que le vôtre préfèrent instinctivement. De plus, ROYAL CANIN® Instinctive 7+ en sauce contient une teneur en phosphore adaptée pour contribuer à renforcer la fonction rénale de votre chat.

