DÉTAILS DU PRODUIT

Il n’est pas toujours facile de trouver une alimentation appétissante et qui répond également aux besoins nutritionnels de votre chat. Les chats peuvent être difficiles et refusent souvent de manger des aliments qui ne leur plaisent pas, même s'ils sont adaptés à leurs besoins nutritionnels. ROYAL CANIN® Instinctive Jelly (émincés en gelée) est formulé pour répondre au profil macronutritionnel optimal instinctivement préféré par les chats adultes. Composé de nutriments soigneusement sélectionnés pour une appétence optimale, c’est-à-dire la texture, l'arôme et le goût, ROYAL CANIN® Instinctive Jelly est un repas auquel votre chat ne pourra tout simplement pas résister. Grâce à un ratio optimal de vitamines, de minéraux et d’acides aminés (tous indispensables au maintien de la santé générale), votre chat recevra un aliment hautement digeste et qui répond parfaitement à ses besoins nutritionnels. ROYAL CANIN® Instinctive Jelly a non seulement été développée pour répondre aux préférences instinctives et aux besoins nutritionnels du chat pour une santé optimale mais elle permet également de maintenir le poids idéal de votre chat et de soutenir la bonne santé de son système urinaire. ROYAL CANIN® Instinctive Jelly présente une teneur optimale en graisses pour aider à maintenir le poids de forme. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Instinctive est également disponible dans une délicieuse sauce.

