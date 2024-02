DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Urinary Care est une alimentation complète et équilibrée spécialement conçue pour aider à préserver la santé optimale des voies urinaires. ROYAL CANIN® Urinary Care régule l’équilibre des minéraux et maintient un pH bas de l’urine. En conséquence, l’urine de votre chat est moins concentrée. ROYAL CANIN® Urinary Care a obtenu des résultats prouvés. Notre étude* a montré que cette alimentation contribue à la bonne santé des voies urinaires après 10 jours d’utilisation du programme nutritionnel Urinary Care (en combinant les formules sèche et humide). ROYAL CANIN® Urinary Care est également disponible en 2 textures humides différentes : en sauce et en gelée. Un mélange d’alimentation humide et d’alimentation sèche offre aux chats la variété dont ils raffolent. *Étude interne Royal Canin

