Gastrointestinal (aliment Humide)

DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment diététique complet pour chats, destiné à favoriser la réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, la récupération nutritionnelle et la convalescence. ROYAL CANIN® Gastrointestinal émincé en sauce est un aliment diététique complet pour chats, destiné à favoriser la réduction du risque de malabsorption intestinale aiguë, la récupération nutritionnelle et la convalescence. Ingrédients très digestibles. Teneur accrue en électrolytes et teneur élevée en nutriments essentiels. Densité énergétique élevée. Recommandations : avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d’un vétérinaire. Utiliser Gastrointestinal émincé en sauce pendant une durée d’une à deux semaines en cas de diarrhée aiguë, pendant la période de rétablissement qui s’ensuit et jusqu’à récupération complète.

Voir plus