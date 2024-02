Gastrointestinal Moderate Calorie (aliment Humide)

DÉCLARATION SUR LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES VÉTÉRINAIRES

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL MODERATE CALORIE émincé en sauce est un aliment diététique complet pour chats destiné à la réduction du risque de malabsorption intestinale et au soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie. Aliment pour animaux très digestible à teneur accrue en sodium et potassium. Faible teneur en matières grasses. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation ou prolongation de la période d’utilisation. Utiliser cet aliment jusqu’à 12 semaines pour la réduction du risque de malabsorption intestinale et au départ, jusqu’à 2 mois pour le soutien du métabolisme des lipides en cas d’hyperlipidémie.