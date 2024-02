DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincu que la nutrition peut être un facteur déterminant dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. C'est pourquoi, avec l'aide de la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts des animaux de compagnie, nous avons développé les aliments ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. Soutenez le foie de votre chat grâce à ROYAL CANIN® Hepatic ROYAL CANIN® Hepatic est un aliment parfaitement équilibré et spécialement formulé pour chats destiné au soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique. Teneur en protéines adaptée Des teneurs adaptées en protéines de haute qualité pour soutenir la fonction hépatique en cas d'insuffisance hépatique chronique. Faible teneur en cuivre Faible teneur en cuivre pour aider à minimiser son accumulation dans les cellules hépatiques. Teneur élevée en énergie Une haute teneur énergétique afin de réduire le volume alimentaire et la charge intestinale. Index S/O Les aliments portant le logo de l'indice S/O contribuent au maintien d'un appareil urinaire sain. Information importante Contactez votre vétérinaire pour déterminer le meilleur aliment pour votre chat. Si vous décidez de modifier l’aliment de votre animal, veillez à ce que la transition soit progressive, sur une période de 7 jours. Veuillez respecter la quantité journalière conseillée.

