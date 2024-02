DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincue que la nutrition joue un rôle majeur dans le maintien de la santé de nos chats et de nos chiens. Voilà pourquoi, grâce à la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts, nous avons développé les alimentations vétérinaires ROYAL CANIN® qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux de compagnie. Soutenez les articulations de votre chat grâce à ROYAL CANIN® Mobility ROYAL CANIN® Mobility contient des nutriments soigneusement sélectionnés et est formulé pour aider à préserver les articulations de votre chat et à favoriser la souplesse des mouvements. Soutien de la mobilité Au cours d'une étude clinique, les chats participants se sont montrés plus actifs après avoir reçu ROYAL CANIN® Mobility. Soutien articulaire Cette alimentation contient de l’extrait de moule verte de Nouvelle-Zélande et une teneur élevée en EPA+DHA pour aider à maintenir des articulations saines. Complexe antioxydant Cette alimentation renferme un cocktail d’antioxydants qui aident à neutraliser les effets des radicaux libres afin de protéger les tissus et les cellules de votre chat. Index S/O Les alimentations avec le logo Index S/O aident à préserver la bonne santé des voies urinaires. Informations importantes Puisqu’il s’agit d’une alimentation spécifique ROYAL CANIN®, il importe de la donner uniquement à votre chat si elle vous a été conseillée par votre vétérinaire. Si vous souhaitez passer à cette alimentation pour votre chat, faites-le progressivement sur une période de 7 jours. Veillez à peser soigneusement la bonne quantité de nourriture chaque jour.

