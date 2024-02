DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincu que la nutrition peut être un facteur déterminant dans le maintien de la santé des chats et des chiens. C'est pourquoi, avec l'aide de la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts, nous avons développé les aliments ROYAL CANIN® Multifunction pour les animaux de compagnie présentant des besoins nutritionnels multiples. Soutenez la santé de votre chat grâce à ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC ROYAL CANIN® RENAL + HYPOALLERGENIC sec est un aliment parfaitement équilibré et spécialement formulé pour chats destiné au soutien de la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale chronique et à la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments. Teneur réduite en phosphore. Sources de protéines hydrolysées et sources de glucides sélectionnées. SOUTIEN DE LA FONCTION RÉNALE Cet aliment présente une faible teneur en phosphore et apporte une quantité modérée de protéines de qualité supérieure pour aider à soutenir la fonction rénale. TENEUR ADAPTÉE EN ÉNERGIE La teneur adaptée en énergie de cette formule réduit le volume de chaque repas et permet donc de compenser la perte d'appétit chez certains chats. PROTÉINES HYDROLYSÉES Cette formule contient des protéines hydrolysées de faible poids moléculaire pour offrir un aliment hautement digestible et un très faible potentiel allergisant. L'incorporation de protéines hydrolysées facilite l'absorption des protéines par l'appareil digestif de votre chat et aide à réduire le risque d’allergie alimentaire par le système immunitaire. BARRIÈRE CUTANÉE En associant plusieurs nutriments, cette formule aide également à soutenir le rôle de barrière protectrice naturelle de la peau de votre chat. Remarque importante En raison de sa haute technicité et de la nécessité d'un diagnostic, seul un vétérinaire peut recommander cet aliment pour votre animal dans le cadre d’une consultation. Le changement d’aliment doit s’opérer progressivement et en douceur sur une période de 7 à 10 jours. Veillez à respecter les rations exactes. Afin de tirer profit au maximum de votre aliment Multifonction, il est déconseillé de le mélanger avec d’autres aliments humides ou secs ou avec d’autres types d’aliments.

