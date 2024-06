Urinary + Calm (S/O-Biopeptide)

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Depuis 1968, Royal Canin est convaincu que la nutrition peut être un facteur déterminant dans le maintien de la santé des chats et des chiens. C'est pourquoi, avec l'aide de la recherche scientifique et en collaboration avec des professionnels et des experts, nous avons développé les aliments ROYAL CANIN® Multifunction pour les animaux de compagnie présentant besoins nutritionnels multiples. Soutenez la santé de votre chien grâce à ROYAL CANIN® URINARY S/O + CALM ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + CALM sec est un aliment diététique complet pour chats destiné à la dissolution des calculs de struvite et à la réduction de la formation récidivante de calculs de struvite. Propriétés de sous-saturation ou de métastabilisation de l’urine permettant de dissoudre les calculs de struvite, de réduire leur formation et/ou Propriétés d’acidification de l’urine. TENEUR MODÉRÉE EN CALORIESTeneur modérée en calories favorisant le maintien du poids idéal. L’embonpoint est un facteur de risque pour les affections des voies basses urinaires chez les chats. DILUTION DES URINES Cet aliment aide à diluer l'urine de votre chien et crée un environnement urinaire défavorable à la formation de calculs de struvite. EFFET APAISANT Contient de la caséine hydrolysée (protéines de lait) et du L-tryptophane pour aider l’animal confronté à des situations difficiles. DISSOLUTION DES CALCULS DE STRUVITE Permet de dissoudre les calculs de struvite. Remarque importante En raison de sa haute technicité et de la nécessité d'un diagnostic, seul un vétérinaire peut recommander cet aliment pour votre animal dans le cadre d’une consultation. Le changement d’aliment doit s’opérer progressivement et en douceur sur une période de 7 à 10 jours. Veillez à respecter les rations exactes. Afin de tirer profit au maximum de votre aliment Multifunction, il est déconseillé de le mélanger avec d’autres aliments humides ou secs ou avec d’autres types d’aliments.

