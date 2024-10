Le COVID-19 est un virus humain et le plus grand risque de transmission connu (à l'heure actuelle) est d’homme à homme, et non par des animaux de compagnie. Cependant, il est possible que des animaux de compagnie soient contaminés par le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque le COVID-19 chez l'homme. Mais à ce stade, il est peu probable que les animaux de compagnie présentent un risque de transmission à l'homme. Nous continuons cependant à souligner l’importance de respecter les bonnes mesures d’hygiène ; lavez-vous donc bien les mains après avoir touché vos animaux domestiques ou ceux des autres.

Les autorités recommandent également ce qui suit : "Si vous avez des symptômes liés au COVID-19, limitez au maximum les contacts avec les animaux de compagnie et les autres animaux, comme vous le feriez avec d'autres personnes."

Pour obtenir les dernières informations à date face à cette situation évoluant rapidement, nous vous conseillons de consulter les sites internet de l'OIE ou du WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).