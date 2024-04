Ces chiens bien équilibrés et bâtis ne sont jamais lourds. Vus du dessus, ils ressemblent beaucoup à d’autres chiens de chasse français. Le Royaume-Uni et la France ont tous deux une riche tradition de chiens de chasse.

Le chien anglo-français de petite vénerie est le résultat d'échanges entre les deux pays qui remontent à plusieurs siècles. Malheureusement, la race a longtemps été considérée comme un paria par de nombreux cynophiles et elle ne doit sa reconnaissance qu'à un certain nombre d’éleveurs dévoués. De nos jours, ces chiens sont souvent utilisés pour chasser le lièvre, le loup et le sanglier.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)