Les basenjis sont des chiens à la construction légère et aux os fins, aux pattes longues, toujours bien équilibrés, dynamiques et intelligents.

Bien que relativement indépendants et distants avec les inconnus, le basenji est connu pour être affectueux avec sa famille. Ces chiens remarquablement propres sont actifs et gracieux en mouvement. Leur foulée est longue et souple.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)