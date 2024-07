Le berger de Bergame est un chien puissant, de taille moyenne, très bien proportionné et d'apparence plutôt sans prétention. C'est un chien aux capacités exceptionnelles lorsqu'il s'agit de guider et de garder les troupeaux de moutons.

Les chiens de berger sont élevés dans cette optique. Il n'est donc pas surprenant que le tempérament du berger de Bergame soit exemplaire. Il se distingue d'ailleurs par sa vigilance, sa concentration et son équilibre psychologique. Sa faculté à apprendre et sa détermination, combinées à sa modération et à sa patience, en font un excellent chien de garde et de compagnie. Il convient aux travaux les plus divers et établit un lien étroit avec l'homme.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)