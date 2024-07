Le braque Saint-Germain est un chien d'arrêt principalement utilisé pour la chasse au gibier, même s'il peut occasionnellement s'adapter à d'autres types de chasse. Highly sociable, well balanced and affectionate with humans, Saint-Germain Pointers like family life but they are first and foremost hunters.

Il est spécialisé dans le faisan, le perdreau et la bécasse qu’il rapporte avec grand soin. Très facile à éduquer, il ne supporte pas la brutalité.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)