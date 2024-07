Bull terrier

Disciplinés et sereins, les bull terriers sont particulièrement doux avec l'homme et sont d’excellents compagnons de famille.

Forts, bien proportionnés et actifs, les bull terriers donnent une impression de dynamisme, de détermination et d’intelligence. En pleine action, les bull terriers semblent à l’aise, évoluant avec des foulées régulières et amples, avec une agilité caractéristique.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)