L'épagneul nain continental papillon est un chien de petite taille affectueux, à la silhouette harmonieuse et aux poils longs, existant en deux variétés : phalène et papillon. Cet épagneul dynamique, gracieux mais robuste se tient fièrement, bougeant avec élégance et facilité. Son museau est moyennement long, mais plus court que son crâne. Son corps est légèrement plus long que la hauteur au garrot.

Les oreilles de l'épagneul nain continental papillon sont une de ses caractéristiques distinctives. Chez le phalène, elles sont portées beaucoup plus haut que le niveau des yeux, suspendues mais mobiles. Chez le papillon, les oreilles sont portées haut, l'oreillette est bien ouverte et tournée sur le côté. Quelle que soit la variété, les oreilles ne sont jamais dirigées vers le haut comme un type de spitz.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)