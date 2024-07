Le pelage du coton de Tuléar est l'une des principales caractéristiques de la race et lui a même donné son nom. Son poil, à la texture du coton, est doux et souple. Ce chien a des yeux noirs et ronds qui expriment vivacité et intelligence.

Son tempérament joyeux et sociable est l'une des caractéristiques principales de la race. Ce charmant petit chien s'attache facilement à ses maîtres et s'entend bien avec les autres chiens.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)