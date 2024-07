Dandie dinmont terrier

Pleins de vie, ces terriers assidus au travail sont des chiens de compagnie indépendants, très intelligents, déterminés, tenaces, sensibles, affectueux et dignes. Leur tête très reconnaissable est recouverte d'un toupet de poil doux et leurs grands yeux respirent l'intelligence et la sagesse. Leur corps long et bas (qui rappelle la belette) est solidement constitué, avec des pattes courtes et trapues.

Dandie Dinmont était un fermier qui possédait une meute de ces chiens dans le roman de Sir Walter Scott, Guy Mannering, qui se déroule dans la région frontalière entre l’Écosse et l’Angleterre. Scott a également inventé le nom des couleurs « poivre » et « moutarde ».

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)