Le chien d'oysel allemand est dynamique et un chasseur très enthousiaste. Amical et sûr de lui dans son environnement naturel, docile et très facile à vivre, il n'est jamais timide ou agressif et reste à proximité du sentier sur de longues distances, en particulier lorsqu'il est bien éduqué.

Très polyvalent, il peut être utilisé pour pister le gibier blessé ou perdu, pour le récupérer ou le faire sortir des broussailles, des buissons ou de l'eau. Le chien d'oysel allemand est un chien de chasse à poil long de taille moyenne, aux muscles très développés, aux os solides et au port de tête noble.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)