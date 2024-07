Affectueux, obéissant, très fidèle et confiant, le berger hollandais est peu exigeant mais extrêmement endurant. Ajoutez-y une vigilance constante, et vous obtenez l'exacte définition d'un chien de berger. Dutch Shepherds are members of the family of Dutch sheepdog breeds that also includes the Dutch Schapendoes and the Saarloos Wolfhond. Les experts disent qu'ils furent à l'origine croisés avec leurs cousins belges, dont la physionomie, les variétés et les aptitudes sont comparables.

De nos jours, les bergers hollandais sont reconnus comme chiens de travail. Leur bravoure, leur courage, leur résistance et leur infatigabilité sont grandement appréciés. Cette race présente un fort caractère dès son plus jeune âge. Elle exige par conséquent une certaine fermeté. Une fois votre chien correctement éduqué et sociabilisé, ses capacités ne cesseront de vous étonner.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)