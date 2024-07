Chien finnois de Laponie

Les chiens finnois de Laponie ont une taille un peu en dessous de la moyenne, mais sont solidement bâtis. Légèrement plus longs qu’ils ne sont hauts au garrot, ils ont un pelage long et épais et des oreilles dressées. As their name suggests, Finnish Lapponian Dogs originate from Lapland where they were traditionally put to work herding reindeer.

Maintenant, leur personnalité amicale et leur fort désir de plaire font d’eux d’excellents animaux de compagnie qui, grâce à leur nature fidèle et affectueuse, forment des liens solides avec leurs maîtres.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)