Chien d'arrêt allemand à poil long

Ces épagneuls équilibrés, calmes et sereins sont d'excellents compagnons et sont faciles à éduquer. Ils sont solides, musclés et assez proches du sol, mais sont pourtant d'une stature très élégante. Les plus petits chiens doivent avoir beaucoup de personnalité.

Les chiens d'arrêt allemands à poil long allient des lignées de chien d'arrêt, de chien de chasse au vol et de chien d'eau, ce qui explique leur exceptionnelle polyvalence.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)