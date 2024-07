Les chiens d'arrêt allemands à poil dur ont des qualités remarquables qui sont reconnues dans le monde entier, mais dans leur pays d'origine, ils sont considérés comme l'archétype même du chien d'arrêt.

Chien de chasse polyvalent, le chien d'arrêt allemand à poil dur possède tous les attributs nécessaires pour travailler en plaine, dans les bois et dans les zones humides. Il sait anticiper les signaux autant qu'y réagir. En tant que chien de compagnie, il est affectueux et serein et tisse une relation étroite avec son maître.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)