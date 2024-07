Tout ce que vous devez savoir sur la race



Au comportement vif et plein d'entrain, il est difficile de croire que les golden retrievers aient été élevés à l'origine comme de brillants chiens de chasse. Aujourd'hui, ils sont davantage connus pour leur tempérament loyal et fidèle, leur belle foulée chaloupée et leur magnifique pelage doré. Le golden retriever présente également un côté joueur et garde une nature de chiot, même à l'âge adulte.

Cela dit, il a tout de même conservé certaines des qualités développées à la chasse de son ancienne vie. Reconnus pour leurs grandes aptitudes sportives et au travail, les golden retrievers sont très habiles au pistage. Ils accompagnent d'ailleurs souvent les équipes de recherche et de sauvetage lorsqu'une personne a disparu. En parallèle, leur tempérament doux les rend particulièrement aptes à prendre le rôle de chiens-guides pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Ils font aussi de bons chiens de thérapie.

Il est toutefois certain qu'ils ne sont pas de bons chiens de garde. Ils ont en réalité plus tendance à remuer la queue devant un intrus qu'autre chose !

Le golden retriever est sans doute plus connu pour être un animal de compagnie chéri. Ils s'entendent très bien avec les enfants et les autres animaux une fois éduqués et forment des liens forts avec les personnes qui les entourent au quotidien ; un lien qui se veut réciproque. Avec les bergers allemands et les labradors, les golden retrievers sont fréquemment cités comme l'une des trois races les plus populaires au monde.

Quant à leur apparence, les golden retrievers ont un pelage épais et imperméable et un sous-poil dense. La couleur du pelage peut varier et passer des teintes or pâle à des teintes ambrées plus intenses, sans oublier toutes les nuances qui peuvent se décliner entre les deux. La seule constante réside dans l'épaisseur de son pelage et sa résistance aux intempéries. Ce pelage nécessite toutefois un bon travail de toilettage. Les golden retrievers sont également connus pour être une race qui perd considérablement ses poils.

En raison de leur passé de chien de chasse, les Golden Retrievers ont également besoin d'un niveau d'exercice quotidien assez élevé, qu'il s'agisse d'une promenade, d'un jogging ou de jouer avec une balle. Ce chien retriever (signifiant en anglais « celui qui va chercher », révélateur de sa nature) porte bien son nom. Rien ne lui plaît plus que d'aller chercher un objet et de vous le rapporter. Si vous vous prêtez au jeu, votre golden retriever sera votre fan numéro un.