Parmi les trois races anglo-françaises, la race des blanc et orange est certainement la moins connue et la moins répandue. Morphologiquement, ils n’ont rien à envier à leurs cousins dont ils ne se distinguent que par leur couleur et leur type.

Croisement entre le français blanc et orange et le foxhound anglais, le grand anglo-français blanc et orange a beaucoup de sang britannique dans les veines. La tête plus courte de ces chiens assez solides et puissants est plus anglaise que celle du tricolore.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)